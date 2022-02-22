По решению Совета епископов, во Львове наработали перечень храмов, которые имеют большие помещения под укрытие. Их перечень будет увеличиваться.

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В помещениях храмов будут обустраивать укрытия

Капеллан Львовского горсовета отец Павел Дроздяк рассказал, что церковь во все времена была и является местом, где люди всегда могут найти защиту.

"И прежде всего, это защита нашего Создателя. Но также мы понимаем, что наши храмы как здания, также могут и послужить в случае необходимости нашим гражданам для укрытия", – добавил Дроздяк.

Поэтому во Львове состоялась встреча представителей всех церквей. На ней решили, что в помещениях храмов можно обустроить укрытие. Для этого специалисты уже их осмотрели.

Церковь готова к тому, чтобы вместе со своими верянами защищать свою Украину, защищать свой край именно в такой способ, который она может – духовный и физический, открывая свои двери, учась домедицинской помощи для того, чтобы лучше послужить всем нашим гражданам,

– отметил капеллан ЛГС.

Дроздяк отметил, что храмы всегда готовы открыть свои двери, даже стать полевыми госпиталями.

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Перечень храмов с укрытиями будут увеличивать

Городские власти активно сотрудничают с религиозной средой, чтобы согласовать действия на случай усиления российской агрессии. Поэтому при необходимости список храмов, в подвалах которых будут организовывать укрытия, будут увеличивать.

"Держим руку на пульсе. Сейчас имеем наработанный список церквей, помещения которых, в случае чрезвычайной ситуации, могут стать объектами укрытий или служить для размещения эвакуированных лиц", – добавил руководитель департамента "Администрация городского главы" Евгений Бойко.

По словам чиновника, Церковь всегда была и открыта для сотрудничества с городом, ведь все понимают, что во время такой напряженной ситуации речь идет о безопасности людей.

"Должны сохранять спокойствие и работать над тем, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности", – подытожил Бойко.

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Адреса храмов, в которых могут обустроить укрытие

Галицкий район:

Храм святых Петра и Павла УГКЦ на улице Театральной, 11;

Храм Блаженного Климентия УГКЦ на улице Кривоноса, 1;

Свято-покровский кафедральный собор ПЦУ на улице Грушевского, 2;

Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ на улице Руськой, 5;

Собор Успения Пресвятой Богородицы ВАЦ на улице Армянской, 7;

Курия Львовской Архидиецезии РКЦ на улице Винниченко, 32.

Лычаковский район:

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Пасечной, 83;

Храм святого Иоанна Златоустого ПЦУ на улице Лысенко, 43;

Храм святого Антония РКЦ на улице Лычаковской, 49а.

Франковский район:

Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня УГКЦ на улице Научной, 23/4;

Храм святых Владимира и Ольги УГКЦ на улице Симоненко 5а;

Храм ГЕФСИМАНИЯ ХЕЦ на улице Кульпарковской, 65;

Церковь АСД на улице Ивана Багряного, 38.

Шевченковский район:

Храм Собора Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Широкой, 6 в Брюховичах;

Храм Пресвятой Троицы ПЦУ на улице Шевченко, 311а;

Церковь Вифания ХВЕ на улице Жовковской, 8.

Сиховский район:

Храм Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на площади святого Иоанна Павла II папы Римского, 1;

Церковь Голгофа ХВЕ на улице Скрипника, 2а.

Железнодорожный район:

Храм Воскресения ГНИХ на улице Городоцкой, 319а.

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