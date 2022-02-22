По решению Совета епископов, во Львове наработали перечень храмов, которые имеют большие помещения под укрытие. Их перечень будет увеличиваться.
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В помещениях храмов будут обустраивать укрытия
Капеллан Львовского горсовета отец Павел Дроздяк рассказал, что церковь во все времена была и является местом, где люди всегда могут найти защиту.
"И прежде всего, это защита нашего Создателя. Но также мы понимаем, что наши храмы как здания, также могут и послужить в случае необходимости нашим гражданам для укрытия", – добавил Дроздяк.
Поэтому во Львове состоялась встреча представителей всех церквей. На ней решили, что в помещениях храмов можно обустроить укрытие. Для этого специалисты уже их осмотрели.
Церковь готова к тому, чтобы вместе со своими верянами защищать свою Украину, защищать свой край именно в такой способ, который она может – духовный и физический, открывая свои двери, учась домедицинской помощи для того, чтобы лучше послужить всем нашим гражданам,
– отметил капеллан ЛГС.
Дроздяк отметил, что храмы всегда готовы открыть свои двери, даже стать полевыми госпиталями.
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Перечень храмов с укрытиями будут увеличивать
Городские власти активно сотрудничают с религиозной средой, чтобы согласовать действия на случай усиления российской агрессии. Поэтому при необходимости список храмов, в подвалах которых будут организовывать укрытия, будут увеличивать.
"Держим руку на пульсе. Сейчас имеем наработанный список церквей, помещения которых, в случае чрезвычайной ситуации, могут стать объектами укрытий или служить для размещения эвакуированных лиц", – добавил руководитель департамента "Администрация городского главы" Евгений Бойко.
По словам чиновника, Церковь всегда была и открыта для сотрудничества с городом, ведь все понимают, что во время такой напряженной ситуации речь идет о безопасности людей.
"Должны сохранять спокойствие и работать над тем, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности", – подытожил Бойко.
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Адреса храмов, в которых могут обустроить укрытие
Галицкий район:
- Храм святых Петра и Павла УГКЦ на улице Театральной, 11;
- Храм Блаженного Климентия УГКЦ на улице Кривоноса, 1;
- Свято-покровский кафедральный собор ПЦУ на улице Грушевского, 2;
- Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ на улице Руськой, 5;
- Собор Успения Пресвятой Богородицы ВАЦ на улице Армянской, 7;
- Курия Львовской Архидиецезии РКЦ на улице Винниченко, 32.
Лычаковский район:
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Пасечной, 83;
- Храм святого Иоанна Златоустого ПЦУ на улице Лысенко, 43;
- Храм святого Антония РКЦ на улице Лычаковской, 49а.
Франковский район:
- Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня УГКЦ на улице Научной, 23/4;
- Храм святых Владимира и Ольги УГКЦ на улице Симоненко 5а;
- Храм ГЕФСИМАНИЯ ХЕЦ на улице Кульпарковской, 65;
- Церковь АСД на улице Ивана Багряного, 38.
Шевченковский район:
- Храм Собора Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Широкой, 6 в Брюховичах;
- Храм Пресвятой Троицы ПЦУ на улице Шевченко, 311а;
- Церковь Вифания ХВЕ на улице Жовковской, 8.
Сиховский район:
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на площади святого Иоанна Павла II папы Римского, 1;
- Церковь Голгофа ХВЕ на улице Скрипника, 2а.
Железнодорожный район:
- Храм Воскресения ГНИХ на улице Городоцкой, 319а.
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