Львівські митники організували багатомільйонну схему вивезення дорогоцінних металів

Два працівники Львівської митниці були учасниками схеми вивезення брухту кольорових та дорогоційних металів. Оборудка спричинила збитки приблизно на 100 мільйонів гривень.

Митникам вже повідомили про підозри. Їм загрожує в'язниця.

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Митники організували злочинну схему

За даними слідства, керівник підприємства упродовж 2020 – 2021 років закуповував телекомунікаційні системи застарілого електрообладнання, яке містить у собі дорогоцінні та кольорові метали. За інформацією ДБР, для цього він використовував фіктивну фірму.

Потім ця фірма-одноденка перепродавала металобрухт вже як звичайне електрообладнання, а фірма-покупець експортувала дорогоцінний брухт за кордон, оминаючи таким чином заборони на експорт,

– розповіли у ДБР.

За змовою з митним брокером та працівниками Львівської митниці на товарі підміняли код класифікації та незаконно вивозили його у Польщу. За висновками експертиз, зловмисники заподіяли державі 6 мільйонів гривень збитків. Окрім цього, експортеру відшкодовували ПДВ. За оперативною інформацією, ця схема призвела до незаконного відшкодування з держбюджету приблизно 100 мільйонів гривень податку на додану вартість.

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Зловмисникам повідомили про підозри

Слідчі ДБР вже повідомили про підозру в заволодінні майна у великих розмірах і службовому підробленні директору, який очолював обидва підприємства, та митному брокеру. Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Своєю чергою, двох державних інспекторів відділу митного оформлення "Малехів" Львівської митниці підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі

Наразі ДБР продовжує проводити розслідування. Невдовзі підозрюваних відсторонять від посад та оберуть їм запобіжні заходи.

Дивіться фото затримання учасників схеми / Фото Офісу генпрокурора та ДБР