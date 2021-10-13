У львівських ЦНАПах з 18 жовтня посилять карантинні обмеження

У Львові посилили карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Тож підрозділи ЦНАП з 18 жовтня прийматимуть відвідувачів лише за попереднім записом.

Окрім цього, містяни можуть замовити послуги онлайн, без візиту до ЦНАПу. Консультацію перед їхнім оформленням пропонують отримати за допомогою низки сервісів.

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У львівських ЦНАПах посилять карантинні обмеження

Керівниця департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик розповіла, що у ЦНАПах важливо облаштувати максимально безпечні умови для відвідувачів у період посилення карантину. Тож, щоб уникнути скупчень людей, відвідування центрів з 18 жовтня відбуватиметься лише за попереднім записом.

З 18 жовтня мешканці можуть онлайн або за телефоном здійснити запис до ЦНАПу та отримати фахові попередні консультації. Через сайт ЦНАП можна отримати консультацію, замовити відеоконсультацію фахівців або послугу, а також здійснити попередній запис до ЦНАПу,

– додала Бартошик.

Готовий результат звернення можна отримати після підтвердження наявності документів на видачу в підрозділі ЦНАП, згідно з попереднім записом. Також можна звернутися за графіком роботи центрів без запису.



У ЦНАПах посилять карантин / Дані ЛМР

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Які послуги можна замовити без попереднього запису:

надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

видача довідки про реєстрацію місця проживання/зняття з реєстрації (додаток 13 або 16), якщо в Реєстрі територіальної громади оновились дані;

надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Звичайні звернення рекомендують надсилати поштою або електронно – через форму "Електронне звернення" на сайті ЛМР. Окрім цього, у львівських ЦНАПах є низка послуг, які можна замовити без візиту. Ознайомитись з їхнім переліком та оформити їх дистанційно можна за посиланням.

Де можна отримати консультацію перед замовленням послуг:

служба підтримки ЦНАП – (032) 297 – 57 – 95;

електронна пошта: service_center@lvivcity.gov.ua;

сайт;

форма для замовлення відеоконсультації від фахівця;

онлайн через фейсбук.