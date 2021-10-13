Кроме этого, горожане могут заказать услуги онлайн, без визита в ЦПАУ. Консультацию перед их оформлением предлагают получить с помощью ряда сервисов.

Интересно Во Львове с 14 октября усилили карантин

Во львовских ЦПАУ усилят карантин

Руководитель департамента административных услуг Львовского горсовета Валентина Бартошик рассказала, что в ЦПАУ важно обустроить максимально безопасные условия для посетителей в период усиления карантина. Поэтому, чтобы избежать скопления людей, посещение центров с 18 октября будет проходить только по предварительной записи.

С 18 октября жители могут онлайн или по телефону осуществить запись в ЦПАУ и получить профессиональные предварительные консультации. Через сайт ЦПАУ можно получить консультацию, заказать видеоконсультацию специалистов или услугу, а также осуществить предварительную запись в ЦПАУ,

– добавила Бартошик.

Готовый результат обращения можно получить после подтверждения наличия документов на выдачу в подразделении ЦПАУ, согласно предварительной записи. Также можно обратиться по графику работы центров без записи.



В ЦПАУ усилят карантин / Данные ЛГС

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Какие услуги можно без предварительной записи:

предоставление выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

выдача справки о регистрации места проживания/снятие с регистрации (приложение 13 или 16), если в Реестре территориальной общины обновились данные;

предоставление сведений из Государственного земельного кадастра.

Обычные обращения рекомендуют отправлять по почте или электронно – через форму "Электронное обращение" на сайте ЛГС. Кроме этого, во львовских ЦПАУ есть ряд услуг, которые можно заказать без визита. Ознакомиться с их перечнем и оформить их дистанционно можно по ссылке.

Где можно получить консультацию перед заказом услуг:

служба поддержки ЦПАУ – (032) 297 – 57 – 95;

электронная почта: service_center@lvivcity.gov.ua;

сайт;

форма для заказа видеоконсультации от специалиста;

онлайн через фейсбук.

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