Львівськими вулицями пройшла хода "Дякуємо Захисникам": надзвичайні фото

З нагоди Дня захисників та захисниць України 14 жовтня вулицями Львова пройшла урочиста хода. Колона пройшла від пам'ятника Тарасу Шевченку до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Захід відбувся за участю військових, волонтерів та активних львів'ян. Організатором проведення ходи є ветеран 93-ї механізованої бригади Артур Кирєєв.

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Вулицями Львова пройшла хода "Дякуємо Захисникам"

З нагоди Дня захисників і захисниць України у Львові організували ходу під назвою "Дякуємо Захисникам". Спочатку перед пам'ятником Тарасу Шевченку волонтерки розгорнули майже 10-метровий національний прапор. Стяг допомагала нести львів'янка Леся Кривоніс.

Сьогодні ми всі разом із нашими хлопцями: вони воюють сьомий рік, а ми – волонтеримо, плетемо сітки й загалом допомагаємо, чим можемо, не здаємося,

– зауважила жінка.

Після покладання квітів приблизно 150 військових, їхніх родичів, друзів та небайдужих містян крокували вулицями Львова, вигукуючи "Слава Україні". Серед учасників ходи був ветеран війни Антон Рева. Він пішов на Донбас у неповні 20 років. Відтак 4 роки боєць захищав Україну на Сході, зокрема оберігав Світлодарську дугу.

"Тоді, у 2017 році, я відчув, що такий мій обов'язок. Зранку, коли одягав форму, то хвилювався, бо не носив її 2 місяці! Але це честь – крокувати зі своїми побратимами знову", – розповів захисник.



Вулицями Львова пройшла хода "Дякуємо Захисникам" / Фото ЛМР

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Мета ходи – не забувати про українських захисників

Марш організував військовий 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Артур Кирєєв.

"Головне послання, щоб про хлопців та дівчат, які нас захищають, не забували. Вони мусять відчувати, що потрібні нам, державі", – зауважив боєць.

Підтримати захисників та захисниць України прийшла й білоруська делегація. У 2021 році Львів уперше долучився до днів військової слави Білорусі в знак солідарності з нею.

"У 2014 році одним із перших, хто загинув на Майдані, був наш Михайло Жизневський. А нині ми з вами захищаємо кордони від спільного ворога", – розповів координатор Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич.

Хода завершилась біля Меморіалу Героїв Небесної сотні. Там на честь загиблих українських Героїв підняли прапор і провели панахиду.



Вулицями Львова пройшла хода "Дякуємо Захисникам" / Фото ЛМР