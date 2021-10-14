Мероприятие состоялось при участии военных, волонтеров и активных львовян. Организатором проведения шествия является ветеран 93-й механизированной бригады Артур Киреев.

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По улицам Львова прошло шествие "Спасибо Защитникам"

По случаю Дня защитников и защитниц Украины во Львове организовали шествие под названием "Спасибо Защитникам". Сначала перед памятником Тарасу Шевченко волонтеры развернули почти 10-метровый национальный флаг. Флаг помогала нести львовянка Леся Кривонос.

Сегодня мы все вместе с нашими ребятами: они воюют седьмой год, а мы – волонтеры, плетем сетки и вообще помогаем, чем можем, не сдаемся,

– сказала женщина.

После возложения цветов около 150 военных, их родственников, друзей и неравнодушных горожан шагали по улицам Львова, выкрикивая "Слава Украине". Среди участников шествия был ветеран войны Антон Рева. Он пошел на Донбасс в неполные 20 лет. 4 года боец ​​защищал Украину на Востоке, в частности оберегал Светлодарскую дугу.

"Тогда, в 2017 году, я почувствовал, что таков мой долг. Утром, когда надевал форму, то волновался, потому что не носил ее 2 месяца! Но это честь – шагать со своими собратьями снова", – рассказал защитник.



По улицам Львова прошло шествие "Спасибо Защитникам" / Фото ЛГС

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Цель шествия – не забывать об украинских защитниках

Марш организовал военный 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Артур Киреев.

"Главное послание, чтобы о ребятах и девушках, которые нас защищают, не забывали. Они должны чувствовать, что нужны нам, государству", – отметил боец.

Поддержать защитников и защитниц Украины пришла и белорусская делегация. В 2021 году Львов впервые приобщился к дням воинской славы Беларуси в знак солидарности с ней.

"В 2014 году одним из первых, кто погиб на Майдане, был наш Михаил Жизневский. А сейчас мы с вами защищаем границы от общего врага", – рассказал координатор Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич.

Хода завершилась возле Мемориала Героев Небесной сотни. Там в честь погибших украинских Героев подняли флаг и провели панихиду.



По улицам Львова прошло шествие "Спасибо Защитникам" / Фото ЛГС