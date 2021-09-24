На львівській автостанції мікроавтобус заднім ходом збив жінку

У Львові на автостанції 23 вересня мікроавтобус, рухаючись заднім ходом, збив 70-річну жінку. Постраждала потрапила до лікарні.

ДТП трапилась на автостанції "Західна", на вулиці Городоцькій. На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці.

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На автостанції мікроавтобус наїхав на жінку

Аварія сталася 23 вересня приблизно о 16:45. На автостанції "Західна" водій автомобіля Fiat Ducato, 27-річний житель одного з сіл Стрийського району, збив 70-річну львів'янку. Ймовірно, чоловік її не помітив, адже мікроавтобус рухався заднім ходом.

Внаслідок ДТП жінка отримала травми. Медики швидкої відвезли її до лікарні. Травмовану львів'янку госпіталізували.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю аварії, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.