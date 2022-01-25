Львівський композитор Михайло Швед став лауреатом престижної музичної премії
Джерело:ЛОДА
Композитор Михайло Швед отримав престижну музичну премію імені Бориса Лятошинського. Він став переможцем завдяки своїм творчим досягненням упродовж останніх 5 років.
Нагородження відбулося 20 січня. Композитора відзначили 20 тисячами гривень грошової винагороди.
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Львівський композитор отримав престижну премію
Члени Комітету з присудження премії імені відомого українського композитора Бориса Лятошинського 20 січня визначили цьогорічного лауреата. Ним став львівський композитор Михайло Швед. Вибір переможця відбувався шляхом відкритого рейтингового голосування.
Шведа обрали завдяки творчим досягненням упродовж останніх 5 років. Зокрема, за твори "Відзвуки" для трьох перкусійників, "Блазні" для двох скрипок, "Псалом № 137" для бас-баритона та ансамблю, "Паралелі" для струнних.
Творчими здобутками Михайла Шведа пишається сьогодні уся Львівщина! Тішуся, що Комітет з присудження премії імені Бориса Лятошинського гідно оцінив творчість нашого земляка. Бажаю лауреату невичерпного натхнення і нових звершень,
– зауважила директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА Ірина Гаврилюк.
Також члени Комітету окремо відзначили високий рівень робіт львівського композитора Остапа Мануляка. Він у 2021 році став лауреатом Обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури.Зверніть увагу! Щороку одну премію імені Бориса Лятошинського присуджують професійним композиторам за видатні досягнення у сфері композиторської творчості. Розмір винагороди – 20 тисяч гривень.
Михайло Швед отримав престижну музичну премію / Фото ЛОДА
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Коротка біографія Михайла Шведа
- Михайло Швед – заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки композиторів України, заступник генерального директора-художнього керівника з міжнародних зв'язків та творчих питань Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
- Він є лауреатом премій імені Миколи Леонтовича та імені Лева Ревуцького.
- Твори композитора широко відомі у світі. Їх неодноразово виконували у Польщі, Австрії, Німеччині, Швейцарії, Канаді, Азербайджані та інших країнах.
- Серед виконавців були симфонічні оркестри Львівської та Чернівецької філармоній, Національний ансамбль солістів "Київська камерата", камерний оркестр Leopolis та Perpetuum mobile, камерні хори Gloria, Credo тощо.