Награждение состоялось 20 января. Композитора отметили 20 тысячами гривен денежного вознаграждения.
Интересно Львовянку Оксану Лынив наградили престижной Саксонской премией Моцарта
Львовский композитор получил престижную премию
Выбор победителя происходил путем открытого рейтингового голосования.
Шведа выбрали благодаря творческим достижениям на протяжении последних 5 лет. В частности, за произведения "Отзвуки" для трех перкуссий, "Шуты" для двух скрипок, "Псалом № 137" для бас-баритона и ансамбля "Параллели" для струнных.
Творческими достижениями Михаила Шведа гордится сегодня вся Львовщина! Радуюсь, что Комитет по присуждению премии имени Бориса Лятошинского по достоинству оценил творчество нашего земляка. Желаю лауреату неиссякаемого вдохновения и новых свершений,
– заметила директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий ЛОГА Ирина Гаврилюк.
Также члены Комитета особо отметили высокий уровень работ львовского композитора Остапа Мануляка. Он в 2021 году стал лауреатом Областной премии в области культуры, литературы, искусства, журналистики и архитектуры.
Михаил Швед получил престижную музыкальную премию / Фото ЛОГА
Заметьте Львовянка Оксана Лынив стала музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров
Краткая биография Михаила Шведа
- Михаил Швед – заслуженный деятель искусств Украины, член Национального Союза композиторов Украины, заместитель генерального директора-художественного руководителя по международным связям и творческим вопросам Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.
- Он является лауреатом премий имени Николая Леонтовича и имени Льва Ревуцкого.
- Произведения композитора широко известны в мире. Их неоднократно выполняли в Польше, Австрии, Германии, Швейцарии, Канаде, Азербайджане и других странах.
- Среди исполнителей были симфонические оркестры Львовской и Черновицкой филармоний, Национальный ансамбль солистов "Киевская камерата", камерный оркестр Leopolis и Perpetuum mobile, камерные хоры Gloria, Credo и др.