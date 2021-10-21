Из-за пандемии оркестр не смог выступить в полном составе. Однако концерт все же состоялся с участием музыкантов, которые учатся в Европе.

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Львовянка получила Саксонскую премию Моцарта

Известная дирижер, львовянка Оксана Лынив рассказала, что ей и Молодежному симфоническому оркестру Украины/YsOU присудили престижную Саксонскую премию Моцарта 2021.

В среду, 20 октября 2021 года, в 19:30 в церкви Святого Маркуса в Кемнице (Германия) во время праздничного концерта нам вручили премию Саксонского Моцартовского общества Mozartpreis 2021,

– заметила дирижер.

Премию торжественно передала министр культуры Саксонии Барбара Клепш. Из-за пандемии Молодежный симфонический оркестр Украины не смог выступить в Кемнице в полном составе. Однако праздничный концерт состоялся при участии музыкантов оркестра, которые обучаются в Европе.

Лынив поблагодарила приглашенного солиста, украинского пианиста Антония Барышевского. Он исполнил большую сольную программу из произведений украинских композиторов. Кроме этого, по словам диригента, молодые музыканты Тарас Зданюк (скрипка), Анна Макарова (альт) и Анастасия Мякушко (виолончель) исполнили одно из самых известных камерных произведений Вольфганга Амадея Моцарта "Фортепианный квартет № 1, V 478".

В завершение концерта украинские музыканты присоединились к Молодежному оркестру "100 детей Моцарта", что стало символом музыкального объединения без границ.

Заметьте! Во Львове в конце августа состоялось торжественное открытие скульптуры выдающегося композитора Франца Ксавера Моцарта. Одним из инициаторов события стала дирижер, основательница Международного фестиваля классической музыки LvivMozArt Оксана Лынив.

Краткая биография Оксаны Лынив