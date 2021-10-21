Через пандемію оркестр не зміг виступити у повному складі. Однак концерт таки відбувся за участю музикантів, які навчаються в Європі.

До теми Львів'янка Оксана Линів стала музичною директоркою одного з провідних італійських театрів

Львів'янка отримала Саксонську премію Моцарта

Відома диригентка, львів'янка Оксана Линів розповіла, що їй та Молодіжному симфонічному оркестру України/YsOU присудили престижну Саксонську премію Моцарта 2021.

У середу, 20 жовтня 2021 року, о 19:30 у церкві Святого Маркуса в Кемніці (Німеччина) під час святкового концерту нам вручили премію Саксонського Моцартівського товариства Mozartpreis 2021,

– зауважила диригентка.

Премію урочисто передала міністерка культури Саксонії Барбара Клєпш. Через пандемію Молодіжний симфонічний оркестр України не зміг виступити в Кемніці у повному складі. Проте святковий концерт відбувся за участі музикантів оркестру, які навчаються в Європі.

Линів подякувала запрошеному солісту, українському піаністу Антонію Баришевському. Він виконав велику сольну програму з творів українських композиторів. Окрім цього, за словами диригентки, молоді музиканти Тарас Зданюк (скрипка), Анна Макарова (альт) та Анастасія Мякушко (віолончель) виконали один з найвідоміших камерних творів Вольфганга Амадея Моцарта "Фортепіанний квартет № 1, V 478".

На завершення концерту українські музиканти приєдналися до Молодіжного оркестру "100 дітей Моцарта", що стало символом музичного об'єднання без кордонів.

Зауважте! У Львові наприкінці серпня відбулося урочисте відкриття скульптури видатного композитора Франца Ксавера Моцарта. Одним з ініціаторів події стала диригентка, засновниця Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксана Линів.

Коротка біографія Оксани Линів