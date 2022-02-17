Автобус ЛАЗ їздить узбережжям Карибського моря: неймовірні фото

Житель Львова під час відпочинку на Кубі виявив, що там досі їздять автобуси ЛАЗ. Річ у тім, що їх у країну в Карибському морі постачав ще з часів СРСР.

Відомий львів'янин Олег Радик оприлюднив фото транспорту в мережі та вони викликали бурхливе обговорення. У коментарях навіть ідентифікували модель і облаштування салону.

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"Наче старий друг"

Фото старенького львівського автобуса зробили в кубинській провінції Матанзас. Вона межує із тамтешньою столичною провінцією Гавана. Автор допису зазначив, що він "наче зустрів старого друга".

На фото помітно, що автобус у далеко не найкращому стані. Ззовні він виглядає ще більш-менш добре, проте фарба виглядає сильно затертою.

А в салоні ще сильніше помітний плин часу. На багатьох елементах уже проступає чимало іржі, а сидіння взагалі подекуди подерті.

Львівський автобус, який курсує під пальмами Куби / Фото Олега Радика

Модель одна, а сидіння від іншого

Коли почали обговорювати ймовірний рік випуску цього автобуса, у коментарі прийшла людина, яка в цьому чудово розбирається. Голова організації у "Львів'яни за електротранспорт" Антон Лягушкін написав, що це пізній ЛАЗ-695Н. Їх виробляли у Львові від 1976 року.

Проте чоловік зазначив, що сидіння в салоні "не рідні". Мовляв, радше від міжміського автобуса. Він припустив, що спершу вони були вироблені для ЛАЗ-699 чи "Ікаруса".

Яка історія Львівського автобусного заводу Днем заснування ЛАЗ вважається 21 травня 1945 року. Майже від початку існування там випускали причепи, ковші для екскаваторів, автомобільні крани. Проте було навіть і виробництво експериментальних електромобілів.



А ось перший автобус там виробили лише у 1956 році – це був 9-метровий ЛАЗ-695. Завод донині функціонує, проте наразі там випускають лише по кілька машин на рік.



Інформація взята з Днем заснування ЛАЗ вважається 21 травня 1945 року. Майже від початку існування там випускали причепи, ковші для екскаваторів, автомобільні крани. Проте було навіть і виробництво експериментальних електромобілів.А ось перший автобус там виробили лише у 1956 році – це був 9-метровий ЛАЗ-695. Завод донині функціонує, проте наразі там випускають лише по кілька машин на рік.Інформація взята з Вікіпедії

Цікаво – все про ЛАЗ і його продукцію: дивіться відео

Читайте повний текст допису з фейсбуку Олега Радика:



Ніби зустрів старого друга.

Земляка зі Львова.

Наш ЛАЗик ще досі бігає дорогами Куби.

Якого це року автобус, може знавці підкажуть?