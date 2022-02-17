Известный львовянин Олег Радик обнародовал фото транспорта в сети и они вызвали бурное обсуждение. В комментариях даже идентифицировали модель и обустройство салона.

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"Как старый друг"

Фото старенького Львовского автобуса сделали в кубинской провинции Матанзас. Она граничит с тамошней столичной провинцией Гавана. Автор сообщения отметил, что он "как будто встретил старого друга".

На фото заметно, что автобус в далеко не лучшем состоянии. Внешне он выглядит еще более или менее хорошо, однако краска выглядит сильно затертой.

А в салоне еще сильнее заметен бег времени. На многих элементах уже проступает немало ржавчины, а сиденья вообще кое-где порваны.

Львовский автобус, курсирующий под пальмами Кубы / Фото Олега Радика

Модель одна, а сиденье от другого

Когда начали обсуждать вероятный год выпуска этого автобуса, в комментарии пришел человек, который в этом отлично разбирается. Председатель организации "Львовяне за электротранспорт" Антон Лягушкин написал, что это поздний ЛАЗ-695Н. Их производили в Львове с 1976 года.

Однако мужчина отметил, что сиденья в салоне "не родные". Мол, скорее от междугороднего автобуса. Он предположил, что сперва они были произведены для ЛАЗ-699 или "Икаруса".

Какова история Львовского автобусного завода

Днем основания ЛАЗ считается 21 мая 1945 года. Почти с начала существования там выпускали прицепы, ковши для экскаваторов, автомобильные краны. Однако было даже и производство экспериментальных электромобилей.



А вот первый автобус там произвели только в 1956 году – это был 9-метровый ЛАЗ-695. Завод по сей день функционирует, однако сейчас там выпускают лишь по несколько машин в год.

Информация взята из Днем основания ЛАЗ считается 21 мая 1945 года. Почти с начала существования там выпускали прицепы, ковши для экскаваторов, автомобильные краны. Однако было даже и производство экспериментальных электромобилей.А вот первый автобус там произвели только в 1956 году – это был 9-метровый ЛАЗ-695. Завод по сей день функционирует, однако сейчас там выпускают лишь по несколько машин в год.Информация взята из Википедии

Интересно – все про ЛАЗ и его продукции: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения из фейсбука Олега Радика:

Будто встретил старого друга.

Земляка со Львова.

Наш ЛАЗик до сих пор бегает по дорогам Кубы.

Какого это года автобус, может, знатоки подскажут?