Відомий львів'янин Олег Радик оприлюднив фото транспорту в мережі та вони викликали бурхливе обговорення. У коментарях навіть ідентифікували модель і облаштування салону.
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"Наче старий друг"
Фото старенького львівського автобуса зробили в кубинській провінції Матанзас. Вона межує із тамтешньою столичною провінцією Гавана. Автор допису зазначив, що він "наче зустрів старого друга".
На фото помітно, що автобус у далеко не найкращому стані. Ззовні він виглядає ще більш-менш добре, проте фарба виглядає сильно затертою.
А в салоні ще сильніше помітний плин часу. На багатьох елементах уже проступає чимало іржі, а сидіння взагалі подекуди подерті.
Львівський автобус, який курсує під пальмами Куби / Фото Олега Радика
Модель одна, а сидіння від іншого
Коли почали обговорювати ймовірний рік випуску цього автобуса, у коментарі прийшла людина, яка в цьому чудово розбирається. Голова організації у "Львів'яни за електротранспорт" Антон Лягушкін написав, що це пізній ЛАЗ-695Н. Їх виробляли у Львові від 1976 року.
Проте чоловік зазначив, що сидіння в салоні "не рідні". Мовляв, радше від міжміського автобуса. Він припустив, що спершу вони були вироблені для ЛАЗ-699 чи "Ікаруса".
Яка історія Львівського автобусного заводуДнем заснування ЛАЗ вважається 21 травня 1945 року. Майже від початку існування там випускали причепи, ковші для екскаваторів, автомобільні крани. Проте було навіть і виробництво експериментальних електромобілів.
А ось перший автобус там виробили лише у 1956 році – це був 9-метровий ЛАЗ-695. Завод донині функціонує, проте наразі там випускають лише по кілька машин на рік.
Інформація взята з Вікіпедії
Цікаво – все про ЛАЗ і його продукцію: дивіться відео
Читайте повний текст допису з фейсбуку Олега Радика:
Ніби зустрів старого друга.
Земляка зі Львова.
Наш ЛАЗик ще досі бігає дорогами Куби.
Якого це року автобус, може знавці підкажуть?