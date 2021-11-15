На львівській вуличній виставці вандали спаплюжили графіті з єврейським торговцем

У Львові вандали спаплюжили графіті з єврейським торговцем, яке створили у межах вуличної виставки. Невідомі намалювали на зображенні свастику.

Акт вандалізму виявили 15 листопада. Графіті було розміщене на стіні будівлі в одному зі скверів у центрі міста.

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Вандали замалювали графіті єврейським торговцем

Члени Об'єднаної єврейської общини України 15 листопада побачили, що вандали спаплюжили зображення єврейського торговця. Графіті створили у межах вуличної виставки. Його розмістили на стіні будівлі у сквері на вулиці Сянській, що у Галицькому районі Львова.

Вандали зафарбували графіті білим кольором і зверху намалювали свастику,

– повідомили в ОЄОУ.

Наслідки від дій вандалів вже ліквідували члени Львівського товариства єврейської культури.

У Львові 5 листопада знищили мурал, присвячений Каті Гандзюк . На наступний день після річниці її смерті троє чоловіків здерли лопатами цитату та зображення активістки. Невдовзі небайдужі львів'яни розмістили на вулиці Захисників України новий стінопис



Вандали замалювали графіті / Фото ОЄОУ