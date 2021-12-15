На львівському стадіоні на смерть замерзла безпритульна жінка

На одному з львівських стадіонів 14 грудня знайшли тіло безпритульної жінки. Попередня причина смерті – переохолодження.

Трагічний інцидент трапився у Франківському районі Львова. Про нього спершу повідомили очевидці у телеграм-чаті "Варта-1".

Актуально У львівському парку розвісили шуби: стартувала нова важлива акція

Безпритульна замерзла на стадіоні

У телеграм-чаті приблизно о 17:00 14 грудня з'явилося повідомлення про те, що на вулиці Кастелівка знайшли тіло безпритульної жінки. Його виявили на стадіоні.

У поліції цю інформацію підтвердили. Там розповіли, що загибла народилася у 1973 році, тобто їй на момент смерті було 48. Вона не мала постійного місця проживання.

На тілі загиблої ознак насильницької смерті не виявили,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що жінка померла через переохолодження.

Як уникнути обмороження та переохолодження

Вулиця Кастелівка сполучає вулиці Горбачевського та Романицького. Тут розміщений старий стадіон "Кастелівка". Його почали ремонтувати у 2016 році. Опісля там облаштували вуличний баскетбольний майданчик.

Рятувальники закликають бути обачними, перебуваючи взимку на вулиці. Щоб уникнути переохолодження та обмороження, потрібно дотримуватися кількох простих правил: