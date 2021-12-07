Акцію проводить Львівський міський центр соціальних служб "Між нами". Її організували з нагоди Дня волонтера.

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У львівському парку розвісили теплий одяг

У Львові стартувала нова благочинна акція "Між нами – тепло". Активісти вивісили на деревах у парку біля Порохової вежі теплі светри, шуби, пальта та куртки для усіх, хто їх потребує.

Якщо маєте вдома теплий верхній одяг у хорошому стані й можете віддати його тим, хто потребує, то принесіть до Порохової вежі та залиште на одному з вішаків. Або ж до нас у центр "Між нами", що на вулиці Театральній, 10. Допоможімо разом пережити зиму тим, хто в потребі,

– зазначили у центрі соціальних служб "Між нами".

Кожен, хто потребує теплого одягу, може взяти його у парку. Волонтери переконані, що це допоможе пережити зиму в теплі.

Акція триватиме упродовж тижня – з 6 до 10 грудня. Усіх, хто має можливість, просять долучатись та приносити свій теплий одяг.

У Львові організували акцію "Між нами – тепло" / Фото Львівської міськради