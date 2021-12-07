Акцию проводит Львовский городской центр социальных служб "Между нами". Ее организовали по случаю Дня волонтера.

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Во Львовском парке развесили теплую одежду

Во Львове стартовала новая благотворительная акция "Между нами – тепло". Активисты вывесили на деревьях в парке возле Пороховой башни теплые свитера, шубы, пальто и куртки для всех, кто в них нуждается.

Если у вас дома теплая верхняя одежда в хорошем состоянии и можете отдать ее нуждающимся, то принесите к Пороховой башне и оставьте на одной из вешалок. Или же к нам в центр "Между нами", на улицу Театральную, 10. Поможем вместе пережить зиму тем, кто в нужде,

– отметили в центре социальных служб "Между нами".

Любой, кто нуждается в теплой одежде, может взять ее в парке. Волонтеры убеждены, что это поможет пережить зиму в тепле.

Акция продлится в течение недели – с 6 по 10 декабря. Всех, у кого есть возможность, просят приобщаться и приносить свою теплую одежду.

Во Львове организовали акцию "Между нами – тепло" / Фото Львовского горсовета