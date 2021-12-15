Трагічний інцидент трапився у Франківському районі Львова. Про нього спершу повідомили очевидці у телеграм-чаті "Варта-1".
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Безпритульна замерзла на стадіоні
У телеграм-чаті приблизно о 17:00 14 грудня з'явилося повідомлення про те, що на вулиці Кастелівка знайшли тіло безпритульної жінки. Його виявили на стадіоні.
У поліції цю інформацію підтвердили. Там розповіли, що загибла народилася у 1973 році, тобто їй на момент смерті було 48. Вона не мала постійного місця проживання.
На тілі загиблої ознак насильницької смерті не виявили,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що жінка померла через переохолодження.
Як уникнути обмороження та переохолодження
Рятувальники закликають бути обачними, перебуваючи взимку на вулиці. Щоб уникнути переохолодження та обмороження, потрібно дотримуватися кількох простих правил:
- не вживати алкоголь, адже він розширює судини, що призводить до втрати тепла та викликає швидке замерзання;
- не палити на морозі, адже куріння зменшує периферійну циркуляцію крові й робить кінцівки уразливішими до дії холоду;
- одягатися так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло, краще вдягати просторий одяг;
- одягати зручне, тепле взуття, яке не стискає ногу;
- не виходити на мороз без рукавичок та шарфу.