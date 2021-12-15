Трагічний інцидент трапився у Франківському районі Львова. Про нього спершу повідомили очевидці у телеграм-чаті "Варта-1".

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Безпритульна замерзла на стадіоні

У телеграм-чаті приблизно о 17:00 14 грудня з'явилося повідомлення про те, що на вулиці Кастелівка знайшли тіло безпритульної жінки. Його виявили на стадіоні.

У поліції цю інформацію підтвердили. Там розповіли, що загибла народилася у 1973 році, тобто їй на момент смерті було 48. Вона не мала постійного місця проживання.

На тілі загиблої ознак насильницької смерті не виявили,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що жінка померла через переохолодження.

Зауважте! Вулиця Кастелівка сполучає вулиці Горбачевського та Романицького. Тут розміщений старий стадіон "Кастелівка". Його почали ремонтувати у 2016 році. Опісля там облаштували вуличний баскетбольний майданчик.

Як уникнути обмороження та переохолодження

Рятувальники закликають бути обачними, перебуваючи взимку на вулиці. Щоб уникнути переохолодження та обмороження, потрібно дотримуватися кількох простих правил: