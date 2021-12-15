Трагический инцидент произошел во Франковском районе Львова. О нем сначала сообщили очевидцы в телеграм-чате "Варта-1".

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Бездомная замерзла на стадионе

В телеграм-чате примерно в 17.00 14 декабря появилось сообщение о том, что на улице Кастеловка нашли тело бездомной женщины. Ее обнаружили на стадионе.

В полиции эту информацию подтвердили. Там рассказали, что погибшая родилась в 1973 году, то есть ей на момент смерти было 48 лет. У нее не было постоянного места жительства.

На теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружили,

– рассказали в полиции.

Правоохранители предварительно установили, что женщина умерла из-за переохлаждения.

Заметьте! Улица Кастеловка соединяет улицы Горбачевского и Романицкого. Здесь расположен старый стадион "Кастеловка". Его начали ремонтировать в 2016 году. Затем там обустроили уличную баскетбольную площадку.

Как избежать обморожения и переохлаждения

Спасатели призывают быть осмотрительными, находясь зимой на улице. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, нужно соблюдать несколько простых правил: