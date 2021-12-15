Трагический инцидент произошел во Франковском районе Львова. О нем сначала сообщили очевидцы в телеграм-чате "Варта-1".
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Бездомная замерзла на стадионе
В телеграм-чате примерно в 17.00 14 декабря появилось сообщение о том, что на улице Кастеловка нашли тело бездомной женщины. Ее обнаружили на стадионе.
В полиции эту информацию подтвердили. Там рассказали, что погибшая родилась в 1973 году, то есть ей на момент смерти было 48 лет. У нее не было постоянного места жительства.
На теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружили,
– рассказали в полиции.
Правоохранители предварительно установили, что женщина умерла из-за переохлаждения.
Как избежать обморожения и переохлаждения
Спасатели призывают быть осмотрительными, находясь зимой на улице. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, нужно соблюдать несколько простых правил:
- не употреблять алкоголь, ведь он расширяет сосуды, что приводит к потере тепла и вызывает быстрое замерзание;
- не курить на морозе, ведь курение уменьшает периферическую циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к действию холода;
- одеваться так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло, лучше надевать просторную одежду;
- обувать удобную, теплую обувь, которая не сжимает ногу;
- не выходить на мороз без перчаток и шарфа.