Львів'яни масово перерахували свій одноденний заробіток для Вікторії Полюги

19 жовтня оголосили Днем для Вікторії. Тоді тисячі львів'ян перерахували свій денний заробіток для порятунку 1-річної дівчинки зі СМА. Загалом за цей день вдалося зібрати 6 мільйонів 257 тисяч гривень.

За кілька годин вдалося зібрали 2,5 мільйона грн. Це означало, що до акції долучились кілька тисяч людей. Про те, що сума зросла ще на 4 мільйони повідомив Андрій Садовий.

До теми День для Вікторії: львів'яни перерахують денну зарплату для дівчинки з СМА

19 жовтня у Львівській міськраді оголосили Днем для Вікторії. Андрій Садовий напередодні закликав львів'ян підтримати 1-річну дівчинку й перерахувати їй на лікування свій денний дохід.

Вікторія Полюга хворіє на спінальну м'язову атрофію (СМА). Дитина потребує уколу, вартість якого становить 55 мільйонів гривень. Наразі вдалося зібрати майже 40 мільйонів гривень.

Увечері того ж дня Садовий заявив, що на лікування вдалося зібрати 6 257 000 гривень. Мер подякував людям за допомогу.

Цей вівторок був справді шедрим для Вікторії! Результат – неймовірний. Люди, дякуємо всім, хто долучився, хто присвятив цей день для Вікторії,

– написав міський голова.



За день для Вікторії Полюги зібрали понад 6 мільйонів / Фото з фейсбуку Андрія Садового

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