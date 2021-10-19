За несколько часов удалось собрать 2,5 миллиона гривен. Это означало, что к акции присоединились несколько тысяч человек. О том, что сумма выросла еще до почти 4 миллионов сообщил Андрей Садовый.
К теме День для Виктории: львовяне перечислят дневную зарплату для девочки со СМА
19 октября во Львовском горсовете объявили Днем для Виктории. Андрей Садовый накануне призвал львовян поддержать 1-летнюю девочку и перечислить ей на лечение свой дневной доход.
Вечером того же дня Садовый заявил, что на лечение удалось собрать 6 257 000 гривен. Мэр поблагодарил людей за помощь.
Этот вторник был действительно щедрым для Виктории! Результат – невероятный. Люди, спасибо всем, кто принял участие, кто посвятил этот день для Виктории,
– написал мэр.
За день для Виктории Полюги собрали более 6 миллионов / Фото из фейсбука Андрея Садового
Коротко о болезни Виктории Полюги
- У полуторагодовалой львовянки Виктории Полюги диагностировали спинальную мышечную атрофию. Без лечения эта болезнь заканчивается смертью.
- Жизнь девочки может спасти только самый дорогой в мире препарат Золгенсма. Однако ввести его необходимо до достижения 2 лет, иначе лекарство не подействует.
- Деньги на спасение жизни Виктории собирают всем Львовом. Например, недавно организовали акцию "Цветы завянут, а жизнь расцветет". Горожан призвали не покупать букеты на День знаний, а перечислить средства на благотворительность. За 2 дня удалось собрать более 500 тысяч гривен.