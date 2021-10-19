За кілька годин вдалося зібрали 2,5 мільйона грн. Це означало, що до акції долучились кілька тисяч людей. Про те, що сума зросла ще на 4 мільйони повідомив Андрій Садовий.
До теми День для Вікторії: львів'яни перерахують денну зарплату для дівчинки з СМА
19 жовтня у Львівській міськраді оголосили Днем для Вікторії. Андрій Садовий напередодні закликав львів'ян підтримати 1-річну дівчинку й перерахувати їй на лікування свій денний дохід.
Увечері того ж дня Садовий заявив, що на лікування вдалося зібрати 6 257 000 гривень. Мер подякував людям за допомогу.
Цей вівторок був справді шедрим для Вікторії! Результат – неймовірний. Люди, дякуємо всім, хто долучився, хто присвятив цей день для Вікторії,
– написав міський голова.
За день для Вікторії Полюги зібрали понад 6 мільйонів / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Коротко про хворобу Вікторії Полюги
- У півторарічної львів'янки Вікторії Полюги діагностували спінальну м'язову атрофію. Без лікування ця хвороба закінчується смертю.
- Життя дівчинки може врятувати лише найдорожчий у світі препарат Золгенсма. Однак ввести його необхідно до досягнення нею 2 років, інакше ліки не подіють.
- Гроші на порятунок життя Вікторії збирають усім Львовом. Наприклад, нещодавно організували акцію "Квіти зів'януть, а життя розквітне". Містян закликали не купувати букети на День знань, а перерахувати кошти на благодійність. За 2 дні вдалось зібрати понад 500 тисяч гривень.