Львів'янин, втікаючи від поліції, збив пішохода та вчинив потрійну ДТП: фото

У Львові 11 серпня 23-річний водій, втікаючи від поліції, збив пішохода. Потім він в'їхав у 3 припарковані автівки, що і зупинило втікача.

Чоловік пояснив свою втечу тим, що він не хотів знову складати водійські іспити. Перевірка на стан сп'яніння показала, що порушник був тверезий.

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Водій збив чоловіка на пішохідному переході

Приблизно о 21:00 на вулиці Замарстинівській патрульні помітили, як водій BMW здійснив обгін зустрічною трамвайною колією.

Поліцейські дали водієві вказівку зупинитися, однак він почав втікати.

Правоохоронці розпочали переслідування, проте далеко порушник не заїхав.

На перехресті з вулицею Заводською водій не впорався з керуванням й збив чоловіка на пішохідному переході.

За інерцією його авто вдарило ще 3 припарковані автомобілі: 2 Skoda Octavia та Ford Focus. Саме це й зупинило втікача.

Дивіться фото з місця події / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водій не хотів складати іспити

Патрульні негайно викликали до 21-річного постраждалого швидку. За попередньою інформацією, він серйозно не постраждав. У лікарні медики надали йому допомогу та відпустили додому.

За кермом автівки BMW був 23-річний львів'янин. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що посвідчення водія йому видали на 2 роки. Він вже мав 2 штрафи й не хотів третього, щоб знову не складати іспити.

Перевірка на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння показала, що водій був тверезий. На місці події працювали слідчі, які оформили на чоловіка матеріали.