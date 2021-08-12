Мужчина объяснил свой побег тем, что он не хотел снова сдавать водительские экзамены. Проверка на состояние опьянения показала, что нарушитель был трезв.

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Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе

Примерно в 21:00 на улице Замарстыновской патрульные заметили, как водитель BMW совершил обгон по встречной трамвайной колее.

Полицейские дали водителю указание остановиться, но он начал убегать.

Правоохранители начали преследование, однако далеко нарушитель не остановился.

На перекрестке с улицей Заводской водитель не справился с управлением и сбил мужчину на пешеходном переходе.

По инерции его автомобиль ударил еще 3 припаркованных автомобиля: 2 Skoda Octavia и Ford Focus. Именно это и остановило беглеца.

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Водитель не хотел сдавать экзамены

Патрульные немедленно вызвали к 21-летнему пострадавшего скорую. По предварительной информации, он серьезно не пострадал. В больнице медики оказали ему помощь и отпустили домой.

За рулем автомобиля BMW был 23-летний львовянин. Мужчина объяснил свой поступок тем, что водительское удостоверение ему выдали на 2 года. Он уже получил 2 штрафы и не хотел третьего, чтобы снова не сдавать экзамены.

Проверка на состояние алкогольного и наркотического опьянения показала, что водитель был трезв. На месте происшествия работали следователи, которые оформили на мужчину материалы.