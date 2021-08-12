Чоловік пояснив свою втечу тим, що він не хотів знову складати водійські іспити. Перевірка на стан сп'яніння показала, що порушник був тверезий.
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Водій збив чоловіка на пішохідному переході
- Приблизно о 21:00 на вулиці Замарстинівській патрульні помітили, як водій BMW здійснив обгін зустрічною трамвайною колією.
- Поліцейські дали водієві вказівку зупинитися, однак він почав втікати.
- Правоохоронці розпочали переслідування, проте далеко порушник не заїхав.
- На перехресті з вулицею Заводською водій не впорався з керуванням й збив чоловіка на пішохідному переході.
- За інерцією його авто вдарило ще 3 припарковані автомобілі: 2 Skoda Octavia та Ford Focus. Саме це й зупинило втікача.
Дивіться фото з місця події / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Водій не хотів складати іспити
Патрульні негайно викликали до 21-річного постраждалого швидку. За попередньою інформацією, він серйозно не постраждав. У лікарні медики надали йому допомогу та відпустили додому.
За кермом автівки BMW був 23-річний львів'янин. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що посвідчення водія йому видали на 2 роки. Він вже мав 2 штрафи й не хотів третього, щоб знову не складати іспити.
Перевірка на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння показала, що водій був тверезий. На місці події працювали слідчі, які оформили на чоловіка матеріали.