Вперше в історії: львів'янка на раритетному "Запорожці" вирушить на ралі у Монте-Карло

Львів'янка Світлана Кравс представить Україну на "Rallye Monte-Carlo Classique". Уперше за всю історію змагань у них візьме участь українська команда на 5 "Запорожцях".

Ралі відбудеться у січні 2022 року. "Rallye Monte-Carlo Classique" – це легендарні перегони, які заснували у 1911 році. Їх організовує Королівський автомобільний клуб Монако.

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Львів'яни візьмуть участь у ралі в Монте-Карло

Львів'янин Євгеній Кравс розповів, що їхня родина пройшла усю процедуру отримання дозволів і візьме участь у "Rallye Monte-Carlo Classique".

Дуже втішна новина прийшла з Монте-Карло. Львівський сімейний екіпаж на антикварному "Горбатому Запорожці" ЗАЗ-965 пройшов усю процедуру дозвільних допусків та у складі української команди візьме участь у "Rallye Monte-Carlo Classique" під стартовим номером 410,

– розповів чоловік.

За словами львів'янина, він буде лише "штурманом", а за кермом перебуватиме його дружина Світлана.

"Мені вже трішки страшно: попереду – нічні виснажливі перегони гірськими перевалами Провансу і серпантини Монте-Карло", – додав Євгеній Кравс.

Чоловік закликав спонсорів відгукнутися на допис, щоб допомогти його родині взяти участь у ралі.



Львів'яни візьмуть участь у ралі в Монте-Карло / Фото Євгенія Кравса

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Раритетне авто жінці подарував чоловік

За інформацією "Суспільне. Новини", окрім Світлани Кравс у ралі візьмуть участь ще 4 водії з інших міст України. Українська команда змагатиметься у Монте-Карло вперше.

"Умови участі прописані таким чином, що можуть стартувати машини, які були від започаткування ралі. Українська команда отримала дозвіл від королівського клубу як виняток через святкування 60-річчя моделі марки автомобіля. Це було минулого року", – зауважила львів'янка.

Приблизно 20 років тому чоловік придбав для дружини раритетний "Запорожець". Щоб взяти участь у ралі, авто перемалювали у жовтий колір з перламутром. Майже усе Євгеній Кравс робив самотужки, адже підтримує свою дружину та її хобі.

"Дозволяють підсилити гальма, ставити додатковий генератор і освітлення, потрібно зробити додаткові кріплення ременів безпеки. Має бути рідна підвіска, рідний двигун, ми ставимо додатково інший карбюратор, широку гуму, дискові гальма", – зазначив Євгеній Кравс.



Чоловік буде другим членом екіпажу / Фото Євгенія Кравса

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Ралі у Монте-Карло – доволі складне

Для жінок на "Rallye Monte-Carlo Classique" немає жодних потурань. Ралі відбуватиметься взимку. Протягом 3 діб водії їхатимуть гірською трасою протяжністю майже 500 кілометрів. Окрім цього, також буде нічний проїзд із крутими спусками та поворотами.

Ралі – складне, особливо для цих машин, бо вони малопотужні та не гірські. Перший день проїзду – це 500 кілометрів. І враховуючи, що це – південь Франції, сніг і дощ може бути. Траса складна. Ти не знаєш, коли зі снігу виїдеш на асфальт,

– розповіла Світлана Кравс.

Загалом родина має 3 ретроавтомобілі – "Запорожець" 1962 року, ретро-таксі, та "Запорожець" 1967 року. Львів'янка мріє потрапити на змаганнях у першу 50, щоб привернути увагу до історичних українських трас. Окрім цього, Євгеній та Світлана Кравс планують створити схожі змагання в Україні.



Родина колекціонує ретроавтомобілі / Фото Євгенія Кравса



Ралі триватиме 3 доби / Фото Євгенія Кравса



Львів'яни хочуть створити подібні змагання в Україні / Фото Євгенія Кравса

Текст допису Євгенія Кравса:

Дуже втішна новина прийшла з Монте-Карло. Львівський сімейний екіпаж на антикварному "Горбатому Запорожці" ЗАЗ-965 у січні – лютому 2022 року пройшов усю процедуру дозвільних допусків та у складі української команди візьме участь у "Ралі Монте-Карло Класик" під стартовим номером 410. Трішки напружує, що я буду лише штурманом, а за кермом дружина – Світлана. Мені вже трішки страшно: попереду – нічна виснажлива гонка гірськими перевалами Провансу і серпантини Монте-Карло.

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