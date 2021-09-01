У Львові 1 вересня не буде світла на понад 30 вулицях: адреси

1 вересня 2021 , 10:22
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Джерело:

Львівобленерго

Фахівці Львівобленерго 1 вересня проводитимуть ремонтні роботи на електромережах міста. Тож без світла тимчасово залишаться понад 30 вулиць Львова.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

Цікаво Дочекались: у Львові невдовзі відкриють ще одну відремонтовану вулицю

Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Суботівська – будинки № 7, 9, 11;
  • вулиця Роксоляни – будинки № 21, 23, 24;
  • вулиця Повітряна – будинки № 92, 94;
  • вулиця Яворницького – будинок № 14а;
  • вулиця Вагонна – будинок № 7;
  • вулиця Чуваська – всі будинки;
  • вулиця Дагестанська – всі будинки;
  • вулиця Соломянки – всі будинки;
  • вулиця Бакинська – всі будинки;
  • вулиця Агабек Заде – всі будинки;
  • вулиця Листова – всі будинки;
  • вулиця Хоробрих – всі будинки;
  • вулиця Санітарна – всі будинки;
  • вулиця Ранкова – всі будинки;
  • вулиця Кульпарківська – будинки № 130 – 156;
  • вулиця Зелена – будинки № 107 – 109;
  • вулиця Керченська – будинки № 13, 15, 17, 19;
  • вулиця Копальна – всі будинки;
  • вулиця Станція Личаків – всі будинки;
  • вулиця Россі – всі будинки;
  • вулиця Козланюка – всі будинки;
  • вулиця Личаківська – будинки № 131, 135, 141, 134 – 146, 161 – 165;
  • вулиця Воробкевича – всі будинки;
  • вулиця Круп'ярська – будинки № 10 – 16;
  • вулиця Збаражська – всі будинки;
  • вулиця Морозна – будинки № 14, 19 – 29, 37;
  • вулиця Пимоненка – будинки № 7д, 7 – 9;
  • вулиця Січинського – будинки № 2, 5 – 23, 28 – 32;
  • вулиця Врубеля – будинки № 11 – 15, 38 – 42;
  • вулиця Багалія – будинки № 3 – 27;
  • вулиця Розточчя – будинки № 35 – 45, 146 – 160.
Зауважте! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті Львівобленерго.
Автор: Ольга Котів