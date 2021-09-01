Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво Дочекались: у Львові невдовзі відкриють ще одну відремонтовану вулицю
Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Суботівська – будинки № 7, 9, 11;
- вулиця Роксоляни – будинки № 21, 23, 24;
- вулиця Повітряна – будинки № 92, 94;
- вулиця Яворницького – будинок № 14а;
- вулиця Вагонна – будинок № 7;
- вулиця Чуваська – всі будинки;
- вулиця Дагестанська – всі будинки;
- вулиця Соломянки – всі будинки;
- вулиця Бакинська – всі будинки;
- вулиця Агабек Заде – всі будинки;
- вулиця Листова – всі будинки;
- вулиця Хоробрих – всі будинки;
- вулиця Санітарна – всі будинки;
- вулиця Ранкова – всі будинки;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 130 – 156;
- вулиця Зелена – будинки № 107 – 109;
- вулиця Керченська – будинки № 13, 15, 17, 19;
- вулиця Копальна – всі будинки;
- вулиця Станція Личаків – всі будинки;
- вулиця Россі – всі будинки;
- вулиця Козланюка – всі будинки;
- вулиця Личаківська – будинки № 131, 135, 141, 134 – 146, 161 – 165;
- вулиця Воробкевича – всі будинки;
- вулиця Круп'ярська – будинки № 10 – 16;
- вулиця Збаражська – всі будинки;
- вулиця Морозна – будинки № 14, 19 – 29, 37;
- вулиця Пимоненка – будинки № 7д, 7 – 9;
- вулиця Січинського – будинки № 2, 5 – 23, 28 – 32;
- вулиця Врубеля – будинки № 11 – 15, 38 – 42;
- вулиця Багалія – будинки № 3 – 27;
- вулиця Розточчя – будинки № 35 – 45, 146 – 160.