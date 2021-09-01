Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.

Интересно Дождались: во Львове вскоре откроют еще одну отремонтированную улицу

Где во Львове не будет света с 9:00 до 17: 00

  • улица Субботовская – дома № 7, 9, 11;
  • улица Роксоляны – дома № 21, 23, 24;
  • улица Воздушная – дома № 92, 94;
  • улица Яворницкого, дом № 14а;
  • улица Вагонная, дом № 7;
  • улица Чувашская – все дома;
  • улица Дагестанская – все дома;
  • улица Соломенки – все дома;
  • улица Бакинская – все дома;
  • улица Агабек Заде – все дома;
  • улица Листовая – все дома;
  • улица Храбрых – все дома;
  • улица Санитарная – все дома;
  • улица Утренняя – все дома;
  • улица Кульпарковская – дома № 130 – 156;
  • улица Зеленая – дома № 107 – 109;
  • улица Керченская – дома № 13, 15, 17, 19;
  • улица Копальная – все дома;
  • улица Станция Лычаков – все дома;
  • улица Росси – все дома;
  • улица Козланюка – все дома;
  • улица Лычаковская – дома № 131, 135, 141, 134 – 146, 161 – 165;
  • улица Воробкевича – все дома;
  • улица Крупьярская – дома № 10 – 16;
  • улица Збаражская – все дома;
  • улица Морозная – дома № 14, 19 – 29, 37;
  • улица Пимоненко – дома № 7д, 7 – 9;
  • улица Сичинского – дома № 2, 5 – 23, 28 – 32;
  • улица Врубеля – дома № 11 – 15, 38 – 42;
  • улица Багалия – дома № 3 – 27;
  • улица Розточчя – дома № 35 – 45, 146 – 160.