У Львові 27 вересня низка вулиць залишиться без світла: адреси
27 вересня 2021 , 11:46Читать новость на русском
Джерело:Гаряча лінія Львівобленерго
Фахівці Львівобленерго 27 вересня проводитимуть ремонт електромереж міста. Тож у Львові низка вулиць тимчасово залишиться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання обіцяють відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Кульпарківська – будинки № 59, 63, 65, 202 – 222;
- вулиця Героїв УПА – будинки № 73, 77;
- вулиця Грабянки – будинки № 9, 13, 66, 68;
- вулиця Бойчука – будинки № 10 – 30;
- вулиця Боткіна – будинки № 2, 4, 6, 33, 71;
- вулиця Смотрицького – всі будинки;
- 1-й Скнилівський провулок – всі будинки;
- 2-й Скнилівський провулок – всі будинки;
- вулиця Рубчака – будинки № 8 (школа), 10, 11, 12, 14;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 13а (дитсадок), 15, 17, 19;
- вулиця Широка – будинки № 81, 70 – 74;
- вулиця Панча – будинки № 9, 7, 9, 11, 13, 18, 18а, 20, 22, 24, 26;
- вулиця Варшавська – будинки № 56, 61А, 62, 64, 66, 67, 70;
- вулиця Випасова – будинок № 11б;
- вулиця Тракт Глинянський – частково;
- вулиця Бігова – частково;
- вулиця Поетична – частково;
- вулиця Грушева – частково