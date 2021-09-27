Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання обіцяють відновити до 17:00.

Цікаво Львівщина може перейти до червоної карантинної зони

Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Кульпарківська – будинки № 59, 63, 65, 202 – 222;
  • вулиця Героїв УПА – будинки № 73, 77;
  • вулиця Грабянки – будинки № 9, 13, 66, 68;
  • вулиця Бойчука – будинки № 10 – 30;
  • вулиця Боткіна – будинки № 2, 4, 6, 33, 71;
  • вулиця Смотрицького – всі будинки;
  • 1-й Скнилівський провулок – всі будинки;
  • 2-й Скнилівський провулок – всі будинки;
  • вулиця Рубчака – будинки № 8 (школа), 10, 11, 12, 14;
  • вулиця Володимира Великого – будинки № 13а (дитсадок), 15, 17, 19;
  • вулиця Широка – будинки № 81, 70 – 74;
  • вулиця Панча – будинки № 9, 7, 9, 11, 13, 18, 18а, 20, 22, 24, 26;
  • вулиця Варшавська – будинки № 56, 61А, 62, 64, 66, 67, 70;
  • вулиця Випасова – будинок № 11б;
  • вулиця Тракт Глинянський – частково;
  • вулиця Бігова – частково;
  • вулиця Поетична – частково;
  • вулиця Грушева – частково