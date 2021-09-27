Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение обещают восстановить к 17:00.
Интересно Львовщина может перейти в красную карантинную зону
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Кульпаркивска – дома № 59, 63, 65, 202 – 222;
- улица Героев УПА – дома № 73, 77;
- улица Грабянки – дома № 9, 13, 66, 68;
- улица Бойчука – дома № 10 – 30;
- улица Боткина – дома № 2, 4, 6, 33, 71;
- улица Смотрицкого – все дома;
- 1-й Скниловский переулок – все дома;
- 2-й Скниловский переулок – все дома;
- улица Рубчака – дома № 8 (школа), 10, 11, 12, 14;
- улица Владимира Великого – дома № 13а (детсад), 15, 17, 19;
- улица Широкая – дома № 81, 70 – 74;
- улица Панча – дома № 9, 7, 9, 11, 13, 18, 18а, 20, 22, 24, 26
- улица Варшавская – дома № 56, 61А, 62, 64, 66, 67, 70;
- улица Випасовая – дом № 11б;
- улица Тракт Глинянский – частично;
- улица Беговая – частично;
- улица Поэтическая – частично;
- улица Грушевая – частично