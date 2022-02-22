У Львові 3 райони залишаться без води: повний перелік вулиць
22 лютого 2022 , 11:27
Джерело:Львівська міськрада
Фахівці Львівводоканалу 22 лютого проводитимуть роботи на водомережах міста. Через це частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів залишаться без води.
Причина відключення води – перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу на вулицях Шевченка – Юнаківа. Водопостачання планують відновити до 20:00.
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Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00
- Татарбунарська;
- Моринецька;
- Яворівська;
- Кирилівська;
- Шевченка – будинки № 2 – 164 (парна сторона) 11 – 115 (непарна сторона);
- Луцького;
- Юнаківа;
- Бортнянського;
- Єрошенка;
- Золота;
- Гуні;
- Турянського;
- Яцкова;
- Скляна;
- Сосенка;
- Пстрака;
- Хорватська;
- Шведська;
- Клепарівська;
- Ярослава Мудрого;
- Магазинова;
- Гушалевича;
- площа Князя Святослава;
- Олени Степанівни;
- Квітки Основ'яненка;
- Сорохтея;
- Комарова;
- Ясна;
- Залізнична;
- Стороженка;
- Чоловського;
- Щекавицька;
- Братів Міхновських;
- Вернигори;
- Марка Вовчка;
- Морозенка;
- Кооперативна;
- Одеська;
- Голубовича;
- Хотинська;
- Коротка;
- Стародубська;
- Перова;
- Городоцька – будинки № 44 – 110 (парна сторона), 85 – 151 (непарна сторона).
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Де подаватимуть воду з пониженим тиском
- Озаркевича;
- Сєченова;
- Шептицьких;
- Війтовича;
- площа Кропивницького;
- Меретина;
- Ангеловича;
- Шептицького;
- Карпінського;
- Архітекторська;
- Бібліотечна;
- Професорська;
- площа Шашкевича;
- Технічна;
- Рилєєва;
- Матейка;
- Новаківського;
- Устияновича;
- Степана Бандери;
- Тобілевича;
- Чернівецька;
- площа Двірцева;
- Головацького;
- Декарта;
- Одеська;
- Шараневича;
- Затишна;
- Чупринки;
- Мельника;
- Васильківського;
- Героїв УПА;
- Опільского;
- площа Липнева;
- Сорохтея;
- Горської;
- Сар'яна;
- Федьковича;
- Антоновича – будинки № 4 – 48 (парна сторона), 7 – 37 (непарна сторона);
- Русових;
- Старицького;
- Єфремова;
- Новий Світ;
- Глибока;
- Політехнічна.
Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.Зверніть увагу! Цілодобова гаряча лінія Львівводоканалу: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).