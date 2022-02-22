Причина отключения воды – переподключение новых участков водопровода на улицах Шевченко – Юнакива. Водоснабжение планируется возобновить до 20:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00

  • Татарбунарская;
  • Моринецкая;
  • Яворовская;
  • Кирилловская;
  • Шевченко – дома № 2 – 164 (четная сторона) 11 – 115 (нечетная сторона);
  • Луцкого;
  • Юнакива;
  • Бортнянского;
  • Ерошенко;
  • Золотая;
  • Гуни;
  • Турянского;
  • Яцкова;
  • Скляна;
  • Сосенко;
  • Пстрака;
  • Хорватская;
  • Шведская;
  • Клепаровская;
  • Ярослава Мудрого;
  • Магазиновая;
  • Гушалевича;
  • площадь Князя Святослава;
  • Елены Степанивны;
  • Квитки Основьяненко;
  • Сорохтея;
  • Комарова;
  • Ясная;
  • Зализнычна;
  • Стороженко;
  • Чоловского;
  • Щекавицкая;
  • Братьев Михновских;
  • Вернигоры;
  • Марка Вовчок;
  • Морозенко;
  • Кооперативная;
  • Одесская;
  • Голубовича;
  • Хотинская;
  • Короткая;
  • Стародубская;
  • Перова;
  • Городоцкая – дома № 44 – 110 (четная сторона), 85 – 151 (нечетная сторона).

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Где будут подавать воду с пониженным давлением

  • Озаркевича;
  • Сеченова;
  • Шептицких;
  • Войтовича;
  • площадь Кропивницкого;
  • Меретина;
  • Ангеловича;
  • Шептицкого;
  • Карпинского;
  • Архитекторская;
  • Библиотечная;
  • Профессорская;
  • площадь Шашкевича;
  • Техническая;
  • Рылеева;
  • Матейко;
  • Новаковского;
  • Устияновича;
  • Степана Бандеры;
  • Тобилевича;
  • Черновицкая;
  • площадь Дворцовая;
  • Головацкого;
  • Декарта;
  • Одесская;
  • Шараневича;
  • Затишная;
  • Чубки;
  • Мельника;
  • Васильковского;
  • Героев УПА;
  • Опольского;
  • площадь Июльская;
  • Сорохтея;
  • Горской;
  • Сарьяна;
  • Федьковича;
  • Антоновича – дома № 4 – 48 (четная сторона), 7 – 37 (нечетная сторона);
  • Русовых;
  • Старицкого;
  • Ефремова;
  • Новый Свет;
  • Глубокая;
  • Политехническая.

После завершения ремонтных работ будет производиться промывка уличной водопроводной сети. В настоящее время возможна временная окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.