Причина відключення води – перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу на вулицях Шевченка – Юнаківа. Водопостачання планують відновити до 20:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00

Татарбунарська;

Моринецька;

Яворівська;

Кирилівська;

Шевченка – будинки № 2 – 164 (парна сторона) 11 – 115 (непарна сторона);

Луцького;

Юнаківа;

Бортнянського;

Єрошенка;

Золота;

Гуні;

Турянського;

Яцкова;

Скляна;

Сосенка;

Пстрака;

Хорватська;

Шведська;

Клепарівська;

Ярослава Мудрого;

Магазинова;

Гушалевича;

площа Князя Святослава;

Олени Степанівни;

Квітки Основ'яненка;

Сорохтея;

Комарова;

Ясна;

Залізнична;

Стороженка;

Чоловського;

Щекавицька;

Братів Міхновських;

Вернигори;

Марка Вовчка;

Морозенка;

Кооперативна;

Одеська;

Голубовича;

Хотинська;

Коротка;

Стародубська;

Перова;

Городоцька – будинки № 44 – 110 (парна сторона), 85 – 151 (непарна сторона).

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Де подаватимуть воду з пониженим тиском

Озаркевича;

Сєченова;

Шептицьких;

Війтовича;

площа Кропивницького;

Меретина;

Ангеловича;

Шептицького;

Карпінського;

Архітекторська;

Бібліотечна;

Професорська;

площа Шашкевича;

Технічна;

Рилєєва;

Матейка;

Новаківського;

Устияновича;

Степана Бандери;

Тобілевича;

Чернівецька;

площа Двірцева;

Головацького;

Декарта;

Одеська;

Шараневича;

Затишна;

Чупринки;

Мельника;

Васильківського;

Героїв УПА;

Опільского;

площа Липнева;

Сорохтея;

Горської;

Сар'яна;

Федьковича;

Антоновича – будинки № 4 – 48 (парна сторона), 7 – 37 (непарна сторона);

Русових;

Старицького;

Єфремова;

Новий Світ;

Глибока;

Політехнічна.

Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Цілодобова гаряча лінія Львівводоканалу: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).