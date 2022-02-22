Причина відключення води – перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу на вулицях Шевченка – Юнаківа. Водопостачання планують відновити до 20:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00

  • Татарбунарська;
  • Моринецька;
  • Яворівська;
  • Кирилівська;
  • Шевченка – будинки № 2 – 164 (парна сторона) 11 – 115 (непарна сторона);
  • Луцького;
  • Юнаківа;
  • Бортнянського;
  • Єрошенка;
  • Золота;
  • Гуні;
  • Турянського;
  • Яцкова;
  • Скляна;
  • Сосенка;
  • Пстрака;
  • Хорватська;
  • Шведська;
  • Клепарівська;
  • Ярослава Мудрого;
  • Магазинова;
  • Гушалевича;
  • площа Князя Святослава;
  • Олени Степанівни;
  • Квітки Основ'яненка;
  • Сорохтея;
  • Комарова;
  • Ясна;
  • Залізнична;
  • Стороженка;
  • Чоловського;
  • Щекавицька;
  • Братів Міхновських;
  • Вернигори;
  • Марка Вовчка;
  • Морозенка;
  • Кооперативна;
  • Одеська;
  • Голубовича;
  • Хотинська;
  • Коротка;
  • Стародубська;
  • Перова;
  • Городоцька – будинки № 44 – 110 (парна сторона), 85 – 151 (непарна сторона).

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Де подаватимуть воду з пониженим тиском

  • Озаркевича;
  • Сєченова;
  • Шептицьких;
  • Війтовича;
  • площа Кропивницького;
  • Меретина;
  • Ангеловича;
  • Шептицького;
  • Карпінського;
  • Архітекторська;
  • Бібліотечна;
  • Професорська;
  • площа Шашкевича;
  • Технічна;
  • Рилєєва;
  • Матейка;
  • Новаківського;
  • Устияновича;
  • Степана Бандери;
  • Тобілевича;
  • Чернівецька;
  • площа Двірцева;
  • Головацького;
  • Декарта;
  • Одеська;
  • Шараневича;
  • Затишна;
  • Чупринки;
  • Мельника;
  • Васильківського;
  • Героїв УПА;
  • Опільского;
  • площа Липнева;
  • Сорохтея;
  • Горської;
  • Сар'яна;
  • Федьковича;
  • Антоновича – будинки № 4 – 48 (парна сторона), 7 – 37 (непарна сторона);
  • Русових;
  • Старицького;
  • Єфремова;
  • Новий Світ;
  • Глибока;
  • Політехнічна.

Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.