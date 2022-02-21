Об этом мэр Львова рассказал в интервью одному из украинских интернет-изданий. По его словам, значительные деньги вкладывают в инфраструктуру.

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Туристическая привлекательность

Андрей Садовый подчеркнул, что на фоне возможной агрессии России, Львов готовится к экстремальной ситуации. Город должен выживать несмотря на вероятное исчезновение электроэнергии или газа.

Городской глава отметил, что власти нашли способы обеспечить жителей водой, лекарствами, а предприятия – дизельными генераторами. Таким образом повысили уровень безопасности в городе, это может привлечь и тех, кто захочет приехать сюда.

Из каждого минуса надо делать плюс, что мы и делаем во Львове,

– добавил Садовый.

Мэр Львова убежден, что несмотря ни на что, город становится ежедневно лучше.

Иностранцы во Львове

Периодически, в городе есть спад наплыва туристов. Февраль – как раз один из таких месяцев.

В то же время сейчас здесь находится немало дипломатов и западных журналистов. Поэтому львовские отельеры и рестораторы имеют работу.

Самое главное, что мы имеем возможность подать миру информацию о прекрасном городе Львов. Мы работаем на положительный имидж нашего государства,

– резюмировал Садовый.

Посольство США переехало

На фоне вероятного полномасштабного вторжения России в Украину, во Львов перебралось посольство США. В город прибыла и временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

В городе находятся руководители различных отделов учреждения. Они планируют находиться во Львове до полного исчезновения угрозы Киеву.

Львовское гостеприимство и привлекательность понравилась американцам. В то же время они надеются как можно быстрее вернуться в столичную ячейку.

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