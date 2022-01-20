У Львові 5 людей отруїлися чадним газом: серед постраждалих – двоє дітей

До лікарні 19 січня потрапили 5 львів'ян, серед яких були 2 дитини. Усі вони отруїлися чадним газом.

Загалом від початку року у Львові зафіксували 6 випадків отруєння чадним газом. Внаслідок них постраждали 16 містян, зокрема 4 дитини. На жаль, 1 людина загинула.

До теми Неподалік Львова 2 дитини отруїлися чадним газом: немовля потрапило у лікарню

У Львові 5 людей отруїлися чадним газом

Приблизно о 19:30 у квартирі будинку №297 на вулиці Городоцькій 5 людей отруїлись чадним газом. Зокрема, постраждали:

44-річна жінка;

57-річний чоловік;

36-річна жінка;

8-річний хлопчик;

15-річний хлопець.

Стан 4 постраждалих – середнього ступеня важкості, а підлітка – важкий. Дорослих госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Своєю чергою, діти потрапили в міську дитячу клінічну лікарню.

У квартирі були газові плита та колонка. Аварійна бригада Львівгазу тимчасово припинила газопостачання до помешкання. Обставини події встановлюють фахівці.

Зауважте На Львівщині подружжя пенсіонерів загинуло у власній квартирі

Як запобігти отруєнню чадним газом

Щоб не отруїтися чадним газом, у приміщеннях, де є опалювальні прилади, потрібно забезпечити постійний приплив свіжого повітря. Воно повинне надходити через вікно, двері та вентиляційний канал з хорошою тягою. Окрім цього, канал повинен бути постійно прочищеним.

У кімнатах, де є прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин (газові котли, колонки тощо), він також повинен бути завжди чистим. Окрім цього, там в жодному разі не можна встановлювати електричні вентилятори. Якщо хоч одного з цих правил не дотримуються, то в кімнаті починає утворюватися чадний газ.

Потрібно пам'ятати, що газ – вибухонебезпечний. Найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. При будь-якому нещасному випадку, пов'язаному із використанням газу, слід зателефонувати в одну з міських служб:

швидку допомогу – 103;

пожежну – 101;

газову – 104;

поліцію – 102.

Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони разом прибудуть на місце події.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео