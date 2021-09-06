У Львові Cat Cafe звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами: що кажуть у закладі

Одна з відвідувачок львівського Cat Cafe була вражена умовами, в яких живуть коти. За словами жінки, тварини були хворі та сумні. Однак у закладі усі звинувачення відкидають.

Допис відвідувачки закладу опублікували в одній із соцмереж. Історія обурила багатьох користувачів.

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Жінка заявила, що Cat Cafe – пекло для тварин

Одна з відвідувачок львівського Cat Cafe розповіла, що була вражена умовами, в яких живуть коти. За словами жінки, тварини були нечесані, хворі та сумні. Окрім того, їх лякали діти та відвідувачі, тож коти дуже боялись людей.

Це місце потрібно зачинити, а власників і працівників посадити за жахливе ставлення до тварин! На ділі там виявилося пекло для тварин,

– додала жінка.

Відвідувачка зазначила, що більшість котів чухались та мали екскременти бліх у вухах. В найгіршому стані перебували мейн-кун та перська кішка. У кота на носі була лисина, схожа на симптом інфекційної хвороби, яка може навіть призвести до його загибелі. Своєю чергою, у кішечки не відкривалось одне око. За словами жінки, працівники закладу на жодні зауваження не реагували.

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Що розповіли у Cat Cafe

Одна з офіціанток закладу підтвердила, що такий конфлікт дійсно був. За її словами, скандал почався через те, що жінка поскаржилася на перську кішку, яку нещодавно привезли в кафе. У таких котиків часто сльозяться очі, однак вона сприйняла це за хворобу. Цікаво, що за словами відвідувачки, офіціанти казали їй, що вони лікують у цієї кішки кон'юнктивіт. Офіціантка зазначила, що в закладі живуть 20 котів. Вони добре контактують з людьми й нікого не бояться.

Власник Cat Cafe Сергій Олійник розповів, що проблем з котами немає взагалі, адже всі вони – здорові. Відвідувачка не зверталась до нього особисто. Вона підходила лише до адміністратора кафе та працівників. Вони намагалися пояснити жінці, що з тваринами все добре, але вона почала скандалити й звернулась до поліції. За словами власника закладу, люди писали під дописом жінки некоректні коментарі.

"Я вважаю, що для таких коментарів потрібно мати не лише ветеринарну освіту, а й досвід утримання тварин, бо просто так ставити діагноз про хвороби котів не можна", – зазначив Олійник.

Чоловік зазначив, що в закладі дуже часто прибирають. Для цього використовують засоби на основі живих бактерій. Вони деякий час можуть залишати за собою неприємний запах та згодом він вивітрюється. Котів, окрім сфінксів, миють раз на рік, адже так радять ветеринари. Олійник запевнив, що всі тварини мають ветеринарні паспорти. Їх можуть надати відвідувачам на вимогу.