Ініціаторами заходу виступили UAnimals. Вони висунули свої вимоги президенту Володимиру Зеленському, а Верховній Раді та уряду.

Важливо На Волині мешканець посеред білого дня застрелив з рушниці двох сусідських собак

Марш за права тварин одночасно відбувається у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції "Академік Вернадський".

Що відбувається у Києві

Всеукраїнський марш стартував у столиці у парку імені Тараса Шевченка. Туди прийшли тисячі небайдужих українців, а також співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. У руках активісти тримали плакати, а дехто навіть взяв на подію своїх чотирилапих улюбленців.

Марш за права тварин у Києві / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)

Вимоги активістів

Активісти вимагають заборонити на законодавчому рівні роботу:

цирків з тваринами,

хутряних ферм,

притравочних станцій,

дельфінаріїв,

контактних зоопарків тощо.

Гуманістичний рух UAnimals поскаржився, що парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів.

Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин з кожним днем лише множиться,

– мовиться у заяві UAnimals.

Зверніть увагу! Марш за права тварин відбувається в Україні четвертий рік поспіль.