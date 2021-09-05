У поліцію про вбивство тварин повідомили 2 вересня орієнтовно о 18 годині. Люди розповіли, що знайшли двох застрелених собак.

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На Волині посеред дня вбили тварин

Мешканець Луцького району посеред білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами,

– розповіли у поліції.

Окрім того, правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетним місцевий 66-річний мешканець. Поліція також:

встановила, що постріли він здійснив з власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці;

зброю та патрони до неї вилучила;

собак, які належали його сусідам, відправила на дослідження.

Ба більше, відомості зареєстрували в ЄРДР. За законодавством, за такі дії можливе покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

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