Заповідник розташований у Вараському районі на Рівненщині. Очевидно, інцидент трапився в ніч на 4 вересня.
До теми Підпільний притулок: на Київщині жінка тримала у квартирі 41 собаку та 28 кішок
Молодик у заповіднику збив лисицю та знущався над твариною
У телеграмі "Новини.LIVE" повідомили, що молодик заїхав на територію парку, де рух автомобілям заборонений та збив лисицю.
Це здалося йому дуже смішним і він почав танцювати з трупом нещасної тваринки. Це зняли на камеру і тепер розшукують його, щоб притягнути до кримінальної відповідальності,
– мовиться у повідомленні.
Також у телеграмі опублікували відео, на якому видно особу чоловічої статі, яка танцює з мертвою тваринкою в руках.
Адміністратори місцевої сторінки varash_blog написали, що просять максимального розголосу, щоб знайти порушника.
Ймовірно, молодика вже притягували до відповідальності
У місцевій поліції виданню розповіли, що 30 серпня поліцейський притягнув до адміністративної відповідальності водія мотоцикла Loncіn. Ним виявився 20-річний житель села Собіщиці, адже він порушив правила ПДР на території заповідника "Біле Озеро".
У поліції запевнили, що наразі перевіряють, чи на відео той порушник, що й 30 серпня.
Останні трагічні інциденти з тваринами
- 3 вересня у місті Васильків, що на Київщині, жінка нелегально тримала у квартирі 69 тварин. Через скарги сусідів, 3 вересня поліція приїхала на обшук та вилучила 41 собаку та 28 котів.
- 30 серпня з вікна будинку в Харкові викинули цуценят. У мережі повідомили, що загинули 5 тваринок.
- 1 вересня на ринку в Миколаєві чоловік просто посеред дня у магазині застрелив собаку та пішов. Від поранень тварина загинула. Зловмисника затримали.