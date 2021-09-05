Инициаторами мероприятия выступили UAnimals. Они выдвинули свои требования президенту Владимиру Зеленскому, а Верховной Раде и правительству.

Важно На Волыни житель средь бела дня застрелил из ружья двух соседских собак

Марш За права животных одновременно проходит в 30 городах Украины, а также В Антарктиде, на станции "Академик Вернадский".

Что происходит в Киеве

Всеукраинский марш стартовал в столице в парке имени Тараса Шевченко. Туда пришли тысячи неравнодушных украинцев, а также певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. В руках активисты держали плакаты, а некоторые даже взяли на событие своих четвероногих любимцев.

Марш За права животных в Киеве / Фото Виктории Кутьиной (24 канал)

Требования активистов

Активисты требуют запретить на законодательном уровне работу:

цирков с животными,

меховых ферм,

притравочных станций,

дельфинариев,

контактных зоопарков и тому подобное.

Гуманистическое движение UAnimals посетовало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов.

Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем лишь множится,

– говорится в заявлении UAnimals.

Обратите внимание! Марш за права животных проходит в Украине четвертый год подряд.

Как прошел марш за права животных в Киеве: смотрите видео