У Львові чоловік впав у траншею біля тротуару: фото
11 серпня 2021 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:"Еспресо. Захід"
На вулиці Шевченка 11 серпня у траншеї біля тротуару помітили непритомного чоловіка. На щастя, він був живий. До постраждалого викликали швидку.
На місці події працювали медики та патрульні. Чоловік впав у траншею, яку викопали під час реконструкції вулиці.
До теми У Львові кінолог під час спецнавчань врятував чоловіка – фото
У траншеї знайшли непритомного чоловіка
- На вулиці Шевченка 11 серпня чоловік впав у траншею, яку викопали для проведення ремонтних робіт.
- Інцидент трапився біля будинку №78.
- Перехожий, який побачив непритомного чоловіка, викликав швидку.
- На місце події приїхали медики та патрульні.
- На щастя, постраждалий виявився живим.
Дивіться фото з місця події / Фото "Еспресо. Захід"
Постраждалий був нетверезим
Медики разом із патрульними витягли чоловіка з траншеї. Характер і ступінь ушкоджень, які він отримав, стануть відомими після огляду.
За попередніми даними, постраждалий був п'яним. Він просто не помітив обгороджувальних стрічок на тротуарі та впав.Зауважте! У Львові на вулиці Шевченка наразі триває ремонт. До кінця року частину вулиці закрили для руху транспорту. Загальна вартість реконструкції вулиці від Залізничної до Ярослава Мудрого становить 205,5 мільйона гривень