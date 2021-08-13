У центрі Львова чоловіки розгромили кіоск з шаурмою: 2 турки потрапили до лікарні – фото
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У Львові 13 серпня четверо чоловіків напали на кіоск з шаурмою. Зловмисники побили турків, які там працювали. Постраждалі потрапили до лікарні.
Інцидент трапився біля ринку "Добробут". Патрульні затримали нападників.
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Четверо чоловіків напали на кіоск з шаурмою
- Приблизно о 1:00 на перетині площі Князя Осмомисла та вулиці Старої до патрульних підбіг чоловік.
- Він розповів, що біля ринку "Добробут" 4 чоловіків напали на кіоск з шаурмою.
- Вони його розгромили та побили іноземців, які там працювали.
- Поліцейські негайно попрямували на місце події.
- Підійшовши туди, вони помітили, що чоловіки продовжують громити кіоск.
- Побачивши патрульних, нападники почали втікати.
- Правоохоронці наздогнали двох чоловіків, а інші двоє повернулись до кіоску.
- Там вони продовжили конфліктувати з постраждалими та провокувати їх на бійку.
Дивіться фото з місця події / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Патрульні затримали усіх порушників. Ними виявилися 18-річний та троє 21-річних львів'ян. Правоохоронці відвезли нападників у відділ поліції для встановлення обставин.
За інформацією ZAXID.NET, внаслідок інциденту постраждали 2 громадяни Туреччини. Медики відвезли їх до лікарні. В одного з них, окрім забоїв на обличчі, діагностували перелом правої руки.
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