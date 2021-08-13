У центрі Львова чоловіки розгромили кіоск з шаурмою: 2 турки потрапили до лікарні – фото

13 серпня 2021 , 12:17

Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 13 серпня четверо чоловіків напали на кіоск з шаурмою. Зловмисники побили турків, які там працювали. Постраждалі потрапили до лікарні.

Інцидент трапився біля ринку "Добробут". Патрульні затримали нападників. 

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Четверо чоловіків напали на кіоск з шаурмою

  • Приблизно о 1:00 на перетині площі Князя Осмомисла та вулиці Старої до патрульних підбіг чоловік.
  • Він розповів, що біля ринку "Добробут" 4 чоловіків напали на кіоск з шаурмою.
  • Вони його розгромили та побили іноземців, які там працювали.
  • Поліцейські негайно попрямували на місце події. 
  • Підійшовши туди, вони помітили, що чоловіки продовжують громити кіоск.
  • Побачивши патрульних, нападники почали втікати.
  • Правоохоронці наздогнали двох чоловіків, а інші двоє повернулись до кіоску.
  • Там вони продовжили конфліктувати з постраждалими та провокувати їх на бійку.

Дивіться фото з місця події / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні затримали усіх порушників. Ними виявилися 18-річний та троє 21-річних львів'ян. Правоохоронці відвезли нападників у відділ поліції для встановлення обставин.

За інформацією ZAXID.NET, внаслідок інциденту постраждали 2 громадяни Туреччини. Медики відвезли їх до лікарні. В одного з них, окрім забоїв на обличчі, діагностували перелом правої руки.

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Автор: Ольга Котів