Інцидент трапився біля ринку "Добробут". Патрульні затримали нападників.

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Четверо чоловіків напали на кіоск з шаурмою

Приблизно о 1:00 на перетині площі Князя Осмомисла та вулиці Старої до патрульних підбіг чоловік.

Він розповів, що біля ринку "Добробут" 4 чоловіків напали на кіоск з шаурмою.

Вони його розгромили та побили іноземців, які там працювали.

Поліцейські негайно попрямували на місце події.

Підійшовши туди, вони помітили, що чоловіки продовжують громити кіоск.

Побачивши патрульних, нападники почали втікати.

Правоохоронці наздогнали двох чоловіків, а інші двоє повернулись до кіоску.

Там вони продовжили конфліктувати з постраждалими та провокувати їх на бійку.

Дивіться фото з місця події / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні затримали усіх порушників. Ними виявилися 18-річний та троє 21-річних львів'ян. Правоохоронці відвезли нападників у відділ поліції для встановлення обставин.

За інформацією ZAXID.NET, внаслідок інциденту постраждали 2 громадяни Туреччини. Медики відвезли їх до лікарні. В одного з них, окрім забоїв на обличчі, діагностували перелом правої руки.

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