Инцидент произошел возле рынка "Добробут". Патрульные задержали нападавших.

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Четверо мужчин напали на киоск с шаурмой

Примерно в 1:00 на пересечении площади Князя Осмомысла и улицы Старой к патрульным подбежал мужчина.

Он рассказал, что возле рынка "Добробут" 4 мужчин напали на киоск с шаурмой.

Они его разгромили и избили иностранцев, которые там работали.

Полицейские немедленно отправились на место происшествия.

Подойдя туда, они заметили, что мужчины продолжают громить киоск.

Увидев патрульных, нападавшие начали убегать.

Правоохранители догнали двух мужчин, а остальные двое вернулись к киоску.

Там они продолжили конфликтовать с пострадавшими и провоцировать их на драку.

Смотрите фото с места происшествия / Фото Патрульной полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Патрульные задержали всех нарушителей. Ими оказались 18-летний и трое 21-летних львовян. Правоохранители отвезли нападавших в отдел полиции для установления обстоятельств.

По информации ZAXID.NET в результате инцидента пострадали 2 гражданина Турции. Медики отвезли их в больницу. У одного из них, кроме ушибов на лице, диагностировали перелом правой руки.

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