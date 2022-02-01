У Львові догхантери масово труять собак: моторошне відео
Джерело:фейсбук Назарія Чорного
Львівські догхантери знову почали масово труїти собак. Вони розсипають отруту в місцях вигулу чотирилапих.
Власників песиків закликають бути уважними під час прогулянки. Собакам ні в якому разі не можна дозволяти підіймати якусь їжу із землі.
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У Львові відновилися масові отруєння собак
Керівник управляючої компанії ТзОВ "Галбуджитлосервіс" Назарій Чорний розповів, що у Львові відновилися масові отруєння собак.
Невідомі особи розкидають отруту у місцях вигулу. Зокрема, сліди отрути виявлено у парку Погулянка зі сторони вулиці Жасминової та біля Південного ринку,
– зазначив чоловік.
За його словами, від рук догхантерів постраждав улюбленець дітей та мешканців вулиці Жасминової – песик Батон. Тіла ще кількох мертвих собак знайшли біля входу в парк Погулянка.
"Звертаюсь до власників собак: будьте обачними, не відпускайте собак на самовигул, не дозволяйте їм підіймати їжу з землі чи їсти з рук невідомих людей", – додав Чорний.
Власникам собак потрібно дуже уважно стежити за своїми улюбленцями, адже отрута, яку розкидають зловмисники, призводить до повільної та болісної смерті. Однак, якщо відреагувати вчасно, шанси врятувати песика все ж є.
Дивіться відео, як догхантери отруїли собаку:
Текст допису Назарія Чорного:
Масові отруєння собак у Львові!!! У Львові відновились масові отруєння тварин! Невідомі особи розкидають отруту у місцях вигулу. Зокрема, сліди отрути виявлено у парку Погулянка зі сторони вулиці Жасминової та біля Південного ринку.
Звертаюсь до власників собак: будьте обачними, не відпускайте собак на самовигул, не дозволяйте їм підіймати їжу з землі чи їсти з рук невідомих людей. Адже отрута, яку розкидають зловмисники, призводить до повільної та болісної смерті. Проте при вчасному реагуванні є шанси врятувати вашого улюбленця!
P.s у п'ятницю постраждав улюбленець дітей та мешканців вулиці Жасминової "Батон" (ім'я собаки). Ще декілька мертвих собак знаходять біля входу у парк Погулянка.