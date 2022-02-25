У Львові лунають сирени: оголосили повітряну тривогу

У Львові вранці 25 лютого почали лунати сирени. У місті оголосили повітряну тривогу.

Сирену увімкнули приблизно о 6:48, повідомляє 24 канал. За інформацією користувачів соцмереж оповіщення чутно в усіх районах міста.

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У Львові оголосили повітряну тривогу

Зранку 25 лютого у Львові увімкнули систему оповіщення. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, у місті оголосили повітряну тривогу.

Оповіщення ЦЗ: Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно з інструкціями!

– мовиться у повідомленні.

Львів'ян закликали повідомити про повітряну тривогу сусідів та осіб з обмеженими можливостями.

Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян йти в укриття.

"Львів! Необхідно іти в укриття! Щойно прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу", – зазначив мер.

О 7:56 у телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ повідомили про відбій тривоги.

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У Львові увімкнули систему оповіщення: відео