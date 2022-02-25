Сирену увімкнули приблизно о 6:48, повідомляє 24 канал. За інформацією користувачів соцмереж оповіщення чутно в усіх районах міста.
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У Львові оголосили повітряну тривогу
Зранку 25 лютого у Львові увімкнули систему оповіщення. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, у місті оголосили повітряну тривогу.
Оповіщення ЦЗ: Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно з інструкціями!
– мовиться у повідомленні.
Львів'ян закликали повідомити про повітряну тривогу сусідів та осіб з обмеженими можливостями.
Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян йти в укриття.
"Львів! Необхідно іти в укриття! Щойно прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу", – зазначив мер.
О 7:56 у телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ повідомили про відбій тривоги.
У Львові увімкнули систему оповіщення: відео